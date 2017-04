Paus Franciscus heeft onverwacht vanuit het Vaticaan een Ted Talk gehouden. Welke lessen onthouden we?

Op de jaarlijkse Ted-conferentie in Vancouver heeft de paus via een videolink vanuit het Vaticaan een toespraak gehouden. Achttien minuten lang gaf hij advies aan politici en de zakenwereld. Hij sprak ook over zijn eigen achtergrond als zoon van migranten.

‘Hoe machtiger je bent, hoe meer je handelingen een impact hebben op mensen, hoe meer je je nederig zou moeten gedragen’, zei hij vanachter een bureau. ‘Als je dat niet doet, zal je macht je ruïneren, en zal je de ander ruïneren.’

Macht vergelijkt hij met het drinken van gin op een lege maag. ‘Je voelt je duizelig, je wordt dronken, je verliest je evenwicht, en uiteindelijk zal je jezelf en anderen in je omgeving pijn doen als je je macht niet koppelt aan nederigheid en tederheid.’

De boodschap weerspiegelt eerdere uitspraken van de paus om het lot van vluchtelingen, armen en kwetsbare mensen niet te negeren.

‘Ik denk vaak “waarom zij en niet ik”’, zo sprak de paus over zijn ontmoetingen met gevangen, migranten en zieken. ‘Ik had evengoed tot de “verguisde” mensen van vandaag kunnen horen.’

De Argentijn riep op tot solidariteit om een ‘cultuur van verspilling’ tegen te gaan die niet alleen ons voedsel heeft getroffen. Ook economische systemen die meer en meer op automatisering steunen, hebben een impact op mensen. ‘Hoe geweldig zou het niet zijn dat wetenschappelijke en technologische innovatie samen zouden gaan met meer gelijkheid en sociale inclusie.’

Sinds de start van de Ted Talks, waarbij experts praten over een bepaald onderwerp om andere te inspireren, is het concept uitgegroeid tot een begrip. Deze week zullen ook tennisster Serena Williams en ondernemer Elon Musk een uiteenzetting geven.