An-Sophie Mestach (WTA 219) is woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde van het ITF-graveltoernooi in Tunis (60.000 dollar). Ze verloor met 6-2, 6-2 van de Roemeense Alexandra Dulgheru (WTA 539), een voormalig top 30-speelster. Na 1 uur en 32 minuten was de partij afgelopen.

Later op de dag komt de 23-jarige Mestach nog in actie in de eerste ronde van het dubbelspel. Aan de zijde van de Russin Anna Blinkova, met wie ze het derde reekshoofd vormt, speelt Mestach tegen de Tunesische Chiraz Bechri en de Chinese Shilin Xu.