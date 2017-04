‘Echte lijven komen te weinig aan bod in de media’

Media moeten meer ‘echte mensen’ met realistische lichamen tonen, in plaats van modellen die zo hard gefotoshopt zijn dat ze zichzelf niet meer zouden herkennen. Daarom lanceert Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) in samenwerking met Amazone vzw de campagne Echte Lijven.

Met de campagne Echte Lijven/Vrai Corps wil Debaets reclamemakers, fotografen, ontwerpers en journalisten overtuigen om in hun publicaties vaker afbeeldingen van realistische lichamen te gebruiken en zo ‘meer diversiteit in schoonheidsidealen te tonen’, zo vertelde ze woensdag bij Hautekiet.

Dat is nodig, omdat al die ‘perfecte’ lijven wegen op het zelfbeeld van (vooral) vrouwen. Uit enquêtes blijkt immers dat meer dan twee derde van de vrouwen (69 procent) en meisjes (65 procent) hun laag zelfbeeld wijt aan de druk van reclame en media om een onrealistisch schoonheidsideaal te beantwoorden.

Vijftien procent van de 18 tot 24-jarigen gaat er zelfs vanuit dat modellen er in het echt hetzelfde uitzien als in magazines, ook al zitten ze uren bij de visagist en kapper, en wordt er achteraf uitgebreid gefotoshopt om elke mogelijke ‘imperfectie’ weg te werken.

Amazone vzw ontwikkelde in het kader van de campagne een brochure met tips voor media en een gezondere beeldvorming. De campagne roept eenieder ook op om via sociale media een foto te delen van ons ‘echte lijf’: zonder make-up, Photoshop of filters, vergezeld van de hashtags #echtelijven (of #vraicorps).

Hoewel niemand kan tegenspreken dat dergelijke campagne op zijn plaats is, komt er wel wat kritiek op de gekozen naam, ‘alsof vrouwen met maatje 34 geen echte lijven hebben’.