Tien mensen opgepakt in België en Frankrijk in onderzoek naar aanslag Charlie Hebdo

De politie heeft in ons land en in Frankrijk tien mensen opgepakt die gelinkt worden aan de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en in de supermarkt Hyper Casher in Parijs. Dat meldt BMF TV.

De arrestaties gebeurden tussen maandag en woensdag in het dossier van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in januari 2015. Zowel in ons land als in Frankrijk werden huiszoekingen gedaan bij mensen die ervan verdacht worden wapens geleverd te hebben aan Amedy Coulibaly, de man die na net na Charlie Hebdo een aanslag pleegde op de supermarkt Hyper Casher in de Franse hoofdstad.