Kobe Ilsen dronk een maand lang geen alcohol

Eén maand zonder alcohol: het doet wat met een mens. Ook met Kobe Ilsen (35), die de test deed voor het Eén-programma ‘Over Eten’. ‘Je bloed, je hoofd, je slaap, je gewicht, je portemonnee: alcohol hakt er wel in.'

Zijn uitgestelde Tournée Minerale kwam Kobe Ilsen goed uit: hij combineerde de opnames van Over Eten met die van De 3 Wijzen. Dan kan een helder hoofd geen kwaad. 'Ik had meer energie, meer concentratie, een betere nachtrust. Het heeft mijn ogen wel geopend', zegt Ilsen. 'Alcohol moet je uitzweten. En dan heb ik het niet over een kater. Je voelt je gewoon fitter zonder. Het deed me ook beseffen dat ik alcohol nodig heb om los te komen, in die zin heeft het me wel afhankelijk ­gemaakt.'

Hervallen

De dertig dagen durende drooglegging deed Kobe Ilsen beseffen dat hij best wel wat drank verzette. 'Waar ik ook van schrok: de gigantische hoeveelheid calorieën die je met al die glazen binnenkrijgt. En de hap die het uit je budget neemt.'

Maar al die voordelen konden Kobe Ilsen niet overtuigen om alcohol voorgoed te bannen. 'Geheelonthouder zal ik nooit worden, daarvoor is de impact van niet drinken op mijn sociaal leven te groot. Ik denk dat mijn generatie op een andere manier met alcohol omgaat dan de twintigers van nu. Alcohol is voor veel jonge mensen lang niet meer zo hip, wij staan er niet bij stil. Toch ga ik er nu bewuster mee om. En misschien drink ik toch iets minder.'