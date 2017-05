De Romeo’s ­lokken amper 17.000 bezoekers naar ­bioscoop

Met 17.000 bioscoopgangers in vier weken scoortH.I.T., de eerste langspeelfilm van De Romeo’s, ver onder de verwachtingen.

De tegenvallende cijfers komen hard aan bij zangers Gunther Levi (41), Davy Gilles (41) en Chris Van Tongelen (48), die jaarlijks 250.000 Vlamingen bereiken met hun optredens. Hun ­entourage wijt de flop aan het goede weer in de paas­vakantie en de concurrentie van blockbusters als De Smurfen en Beauty and the Beast. Toch overwegen De Romeo’s al een tweede film. ‘Als er een goed scenario op tafel ligt waar we ons in kunnen vinden: graag’, klinkt het.