Trump verzekert dat muur er komt ondanks financieringsproblemen

Het Amerikaanse Congres moet tegen vrijdagavond een nieuwe begrotingswet aannemen, om een zogenaamde ‘government shutdown’ te vermijden. Bij zo’n shutdown wordt een deel van de overheidsdiensten stilgelegd, iets wat de Republikeinen willen vermijden.

Trump had gehoopt dat in de begrotingswet geld voorzien zou worden voor de bouw van de muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens, een van zijn belangrijkste campagnebeloftes. Maar de Democraten dreigen ermee het hele begrotingsakkoord te kelderen als er geld voor de muur in wordt voorzien.

‘100% zeker’

Trump zei maandagavond aan journalisten dat hij zou aanvaarden als het geld voor de muur niet in de begroting zou worden opgenomen. Op Twitter benadrukte hij dinsdag echter dat zijn mening niet veranderd is. ‘Laat de valse media je niet vertellen dat mijn standpunt over de muur is gewijzigd. Hij zal gebouwd worden en helpen om drugs en mensenhandel te stoppen’, tweette hij.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.