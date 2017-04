Kortrijk sterkste in West-Vlaamse derby

KV Kortrijk heeft de West-Vlaamse derby van Playoff 2B gewonnen. Op Schiervelde waren de Kerels te sterk voor streekgenoot Roeselare. Het werd 2-3, Kortrijk wordt zo tweede in Playoff 2B.

Door het straffe parcours van Racing Genk lijken de vijf andere teams uit Playoff 2B nog maar voor spek en bonen mee te doen. Kortrijk stond voor de wedstrijd derde op zeven punten achterstand van de Genkies, terwijl Roeselare met slechts één punt uit vier wedstrijden troosteloos laatste stond. In een dunbevolkt Schiervelde leek Roeselare dat wel recht te willen zetten, want de troepen van Arnauld Mercier begonnen aanvallend aan de wedstrijd. Na een halve minuut was er al een schot op doel afgevuurd (hoewel die bal uiteindelijk het stadion uitging), enkele minuten later had ook Brouwers een kansje. Kortrijk counterde twee keer met Chevalier, maar Roeselare had de wedstrijd resoluut in handen.

Spetterende eerste helft

Het duurde niet lang voor het overwicht van Roeselare zich omzette in een goal. Lukas Van Eenoo was de gelukkige: hij plaatste de bal prachtig in de kruising en scoorde zo tegen zijn ex-club. 1-0 voor Roeselare, en het signaal voor Kortrijk om wakker te worden. Lang duurde het niet voor de bordjes gelijk hingen. Chevalier miste eerste nog heel nipt, Stijn De Smet was enkele minuten later op voorzet van Rolland wel trefzeker: 1-1. Kortrijk drukte door, Roeselare moest even naar adem happen. Maar p het moment dat Roeselare weer in de match leek te komen, werd het dan toch 1-2 voor Kortrijk: Stijn De Smet was op het halfuur opnieuw doelpuntenmaker van dienst na een perfecte voorzet van Idir Ouali.

Kortrijk kwam nog goed weg toen verdediger D’Haene een bal van Goodwin nog net uit het doel kon houden, waardoor de ruststand 1-2 bleef. Het Kortrijkse doel voor de tweede helft was duidelijk de voorsprong vasthouden, want de wedstrijd ging op slot. Na twintig minuten kwam er dan toch eindelijk een kans op doel: Chevalier ging even op wandel door de Roeselaarse verdediging en knalde vanuit een scherpe hoek de bal op de paal. Roeselare bleef proberen, Brouwers schoot recht op Kortrijk-doelman Kaminski.

Roeselaars eindoffensief, maar Kortrijk countert

Schiervelde mocht in de 84ste minuut toch nog rechtspringen toen Van Eenoo na een prachtige voorzet van Damman zijn tweede goal van de avond scoorde. Drie minuten later kreeg Roeselare nog dé kans om er 3-2 van te maken, maar Samyn mikte van dichtbij op de benen van Kaminski. Meteen daarna viel de goal aan de overkant: Andriy Totovytskyy kopte binnen na een voorzet van Stojanovic. 2-3 voor Kortrijk, dat daarna niet meer in gevaar kwam en dus met drie punten kon vertrekken uit Schiervelde.

Door de zege houdt Kortrijk enigszins de druk op leider Racing Genk, dat nu vier punten voorsprong telt maar morgen wel nog speelt in Eupen. Met nog vijf speeldagen te gaan behoudt Kortrijk zo wel een waterkansje op de finale van Playoff 2, al wordt dat nog steeds een bijzonder moeilijke opgave. Roeselare, dat vorige maand tegen Antwerp nog in een rechtstreeks duel mocht strijden voor een ticket voor Eerste Klasse A, staat door het verlies nog steeds laatste in Playoff 2B met één schamel puntje.