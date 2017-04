AA Gent zet Club Brugge onder druk met zege op Zulte Waregem

AA Gent heeft dankzij doelpunten van Yuya Kubo en Kalifa Coulibaly de volle buit meegegraaid bij Zulte Waregem op de vijfde speeldag van Play-off 1. Francky Dury startte met een vertimmerd elftal en leek de Buffalo’s zo vrije baan te geven richting driepunter, maar de trainer van Zulte Waregem greep halverwege in en zorgde er zo voor dat de bezoekers het nog warm kregen. Door de zege loopt AA Gent al vier punten uit op nummer drie Club Brugge. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Bij Club Brugge en Anderlecht zullen ze tandenknarsend hebben aanzien hoe Francky Dury sterkhouder Soualiho Meïté spaarde voor de komst van de Buffalo’s. De trainer van Zulte Waregem posteerde zijn middenvelder naast Christophe Lepoint en Onur Kaya op de bank. Robert Muhren, Kingsley Madu en Sander Coopman kregen hun kans. Bij de bezoekers uit Gent bekocht Jérémy Perbet zijn missers tegen KV Oostende met het bankzittersstatuut, Kalifa Coulibaly mocht net als Thomas Foket en Kenny Saïef aan de match beginnen.

De bezoekers uit de Arteveldestad waren in blauwe en witte poncho’s afgezakt naar de Gaverbeek en zagen hoe hun team de beste start nam. Na een resem slordigheden langs beide kanten resulteerde dat halfweg het eerste deel ook in de openingstreffer. Moses Simon opende mooi voor Thomas Foket, die de bal ineens voor doel gaf. De inlopende Yuya Kubo verlengde de bal met de borst in doel: 0-1 bij de eerste echte kans uit de partij.

Foto: BELGA

Dubbele ingreep Dury doet match helemaal kantelen

Op het halfuur dacht de thuisploeg toch eens wat terug te doen toen Gent-doelman Lovre Kalinic ver uit zijn doel kwam om de bal met het hoofd te ontzetten. Davy De fauw waagde zijn kans in één tijd, maar mikte veel te hoog. De beste kansen bleven echter voor de bezoekers. Kalifa Coulibaly begon aan een lange ren en kreeg de bal met een gelukje tot bij Moses Simon. De Nigeriaan vergat echter de vrijstaande Kubo te bedienen en ging zelf zijn kans. Kenny Steppe pakte zijn plaatsbal. Enkele minuten later kreeg AA Gent weer een uitgelezen kans op een dubbele voorsprong. Kalifa Coulibaly bracht de bal uitstekend voor en de thuisploeg mocht van geluk spreken dat de vrijstaande Danijel Milicevic zijn kopbal helemaal miste.

Genoeg aangemodderd, dacht Dury bij de rust. Muhren en De fauw mochten inrukken, Babacar Gueye en Mëité kwamen in het team én de veldbezetting werd omgegooid. Dat verschil was meteen merkbaar: rood-groen schoof naar voren en raakte al na twee minuten de deklat toen een mislukte voorzet van Madu zowaar een doelpoging werd. Plots was het alle hens aan dek voor de Buffalo’s. Henrik Dalsgaard vond het hoofd van Mbaye Leye, maar de gelijkmaker werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Even later mocht de topschutter van Zulte Waregem aanleggen van binnen de zestien. Zijn trap werd nog net van de lijn gehaald.

Foto: BELGA

Gemiste kansen aan beide zijden

AA Gent besefte dat het dringend een tweede doelpunt nodig had, maar miste net zoals vorige week weer efficiëntie. Milicevic kraakte zijn schot bij een schietgelegenheid op de rand van de zestien en even later deed Kubo dat nog eens dunnetjes over. Aan de overkant kon Kalinic Brecht Dejaegere met een onorthodoxe reflex maar net van een eigen doelpunt houden toen de middenvelder zijn voet tussen een actie van Gueye stak. De thuisploeg bleef maar drukken. Mbaye Leye pakte uit met een halve omhaal op een voorzet van Henrik Dalsgaard, maar alweer die dekselse Kalinic lag dwars.

De Buffalo’s dreigden nu nog uitsluitend op de counter en kwamen ei zo na op 0-2 toen Kubo kon inlopen op een voorzet van Coulibaly. De Japanner kopte echter pal op het lichaam van Kenny Steppe. En de mannen van Hein Vanhaezebrouck bleven maar morsen met de kansen. Thomas Matton haalde de achterlijn en gaf gepast voor, de inlopende Coulibaly miste zijn deviatie compleet. In de blessuretijd kreeg Leye nog een uitgelezen kans op de 1-1 nadat een ingooi via wat tussenstationnetjes tot bij hem raakte, maar de vrijstaande kapitein van Essevee knalde het leer hoog over. Eén minuut later velde Coulibaly het vonnis door met de bal aan de haal te gaan na balverlies van Meïté. De lange aanvaller bleef alleen voor Steppe koel, dribbelde de doelman en prikte in het lege doel binnen: 0-2, meteen ook de eindstand.

Door de zege loopt AA Gent in tot op vijf punten van leider Anderlecht en vergroot het zijn voorsprong op nummer drie Club Brugge tot vier eenheden. De Buffalo’s zijn Play-off 1 gestart met een sterke 11 op 15. Zulte Waregem blijft ook na vijf speeldagen in Play-off 1 achter zonder zege, en kan morgen KV Oostende over zich zien springen.