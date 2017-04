Nieuwe moord verhoogt druk op Facebook

Een man in Thailand heeft zichzelf gefilmd tijdens de moord op zijn elf maanden oude dochter en vervolgens zelfmoord gepleegd. De beelden waren live te zien op Facebook.

Dit was wel het laatste wat Facebook kon gebruiken: een nieuwe gewelddaad die via het sociale netwerk live wordt uitgezonden, nog afgrijselijker dan de vorige. In het Thaise Phuket verhing de 21-jarige Wuttisan Wongtalay maandag zijn dochter in een verlaten hotel en maakte daarvan twee video’s. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven. Volgens de plaatselijke politie liet de man zich mogelijk inspireren door eerdere wandaden op Facebook Live, zoals de moord die eerder deze maand werd gepleegd door ­Steve Stephens, een man uit Cleveland. Facebook staat onder steeds hogere druk om beter toe te zien op de video’s die worden uitgezonden via de vorig jaar gelanceerde Facebook Live-functie. Maar een pasklare oplossing lijkt er niet te zijn.

Eerdere misdaden

Al eerder waren gruwelijke daden te zien op Facebook. In juni vorig jaar werd een 28-jarige man in Chicago doodgeschoten terwijl hij live aan het uitzenden was. Maar de moord in Cleveland haalde wereldwijd krantenkoppen. Steve Stephens kondigde op Facebook aan dat hij een moord zou plegen op een willekeurige man. Vervolgens uploadde hij een video van zijn wandaad en bekende hij de moord in een Facebook Live-video. De man pleegde na een politieachtervolging zelfmoord. Facebookbaas Mark Zuckerberg erkende vorige week het probleem. ‘We hebben nog veel werk te doen, maar we zullen alles doen wat we kunnen om dit te voorkomen’, zei hij.

De beelden van Steve Stephens werden pas twee uur na de feiten verwijderd, en bijna twee uur nadat een van de video’s door een gebruiker aan Facebook was gerapporteerd.

‘We weten dat we het beter moeten doen’, reageerde Facebook. In een mededeling liet het bedrijf toen weten dat het zou maken dat dergelijke video’s gemakkelijker door gebruikers kunnen worden gerapporteerd, en dat het bedrijf daar dan sneller op reageert. Facebook benadrukt wel dat het geen meldingen kreeg vóór de moord was gebeurd. De misdaad voorkomen was dus niet aan de orde.

Miljoenen meldingen

Facebook heeft naar eigen zeggen ‘duizenden’ mensen in dienst die inhoud controleren die door gebruikers wordt gesignaleerd. Maar er zouden wekelijks miljoenen meldingen van allerlei aard zijn. Facebook wil de meldingen die ernstig gevaar voor de veiligheid inhouden, sneller verwerken.

Dat er werk aan de winkel is, bleek gisteren. De twee video’s van Wongtalay bleven nog veel langer online, ongeveer 24 uur, voor ze op vraag van het Thaise ministerie van Digitale Economie werden verwijderd. Ze waren toen 112.000 en 258.000 keer bekeken. De twee video’s waren ook even te zien op YouTube, maar daar werden ze al 15 minuten nadat de BBC de videosite alerteerde, verwijderd.

Facebook onderzoekt het gebruik van artificiële intelligentie om problematische foto’s en video’s te detecteren en door te spelen aan menselijke moderatoren. Maar die technologie zou pas in een vroeg stadium staan.