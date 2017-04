Benieuwd hoe de grootste visbeurs ter wereld eruit ziet? Dan moet je deze week in Brussel zijn. Daar verzamelen duizenden vishandelaars voor de Seafood Expo Global.

Op de Heizel in Brussel vindt de hoogmis van de vis plaats. 1700 exposanten uit 75 landen nemen deel aan de beurs.

De beurs bestaat sinds 1973 en is aan haar 25ste editie toe. In al die tijd is de wereldwijde consumptie van vis verdubbeld.