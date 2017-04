507 slachtoffers van misbruik Kerk vergoed

Uit het eindverslag van het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik blijkt dat slachtoffers van misbruik door priesters of geestelijken in 507 dossiers samen drie miljoen euro schadevergoeding kregen. Het leeuwendeel van de aanvaarde dossiers werd opgelost via bemiddeling.

'U heeft een steen verlegd.' Zo verwoordde N-VA-Kamerlid Sophie De Wit de positieve reacties van de leden van de Opvolgingscommissie Seksueel Misbruik na de voorstelling van het eindverslag van het Wetenschappelijk Comité van het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik. 'De bijzondere commissie heeft haar beloften tegenover de slachtoffers waargemaakt', vond Paul Martens van het Wetenschappelijk Comité.

Het Arbitragecentrum was één van de aanbevelingen van de bijzondere Kamercommissie die zeven jaar geleden werd opgericht na het losbarsten van het misbruikschandaal in de Kerk. Het centrum kwam tot stand om slachtoffers te vergoeden van verjaarde feiten.

Dode daders

Paul Martens wees op het unieke van het systeem dat werd uitgewerkt voor de slachtoffers, aangezien de meeste dossiers verjaard waren en de procedure werd uitgewerkt waarbij de dader niet aanwezig is. De kerk heeft voor de gelegenheid de stichting Dignity opgericht die de slachtoffers uitbetaalde. Dignity, dat fondsen heeft ingezameld bij de bisdommen en ordes, probeert de schade te verhalen op de daders. De daders, die nog in leven zijn, zijn daar bijna allen op ingegaan, maar de meeste daders zijn intussen wel reeds overleden, verduidelijkte kanunnik Herman Cosyns dinsdag.

Karine Lalieux (PS), die de bijzondere commissie Seksueel Misbruik voorzat, wees erop dat haar commissie boven de ideologische en partijgrenzen heen heeft kunnen werken. 'De commissie had gemakkelijk kunnen ontsporen in een aanval tegen de kerk', zei Christian Brotcorne (cdH).

Alle commissieleden waren vol lof over de manier waarop het Centrum voor Arbitrage en de permanente arbitragekamers (PAK’s) gewerkt heeft. 'U heeft een steen verlegd', zei Sophie De Wit, die als advocaat een slachtoffer begeleidde en onder de indruk was van de manier waarop haar cliënt werd opgevangen.

Martens en Lalieux wezen er ook op dat Zwitserland grote interesse heeft in het systeem dat in België is opgezet.