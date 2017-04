Stiptheid treinen in maart klokt af op 89,5 procent

De stiptheid van het binnenlands reizigersvervoer op het Belgische spoor bedroeg in maart 89,5 procent. De maand voordien was dat 89 procent en in maart 2016 bedroeg de globale stiptheid 90,7 procent. Dat blijkt uit cijfers die spoorwegmaatschappij NMBS en spoornetbeheerder Infrabel dinsdag bekendmaken.

Als een trein 6 minuten of meer vertraging heeft, wordt hij door Infrabel en NMBS als niet-stipt beschouwd.

In maart werden 1.555 treinen afgeschaft, of 1,4 procent van het totaal. In maart vorig jaar werden 2.269 treinen (of 2,2 pct) afgeschaft.

In 44,1 pct ligt de verantwoordelijkheid voor de vertraging bij derden, aldus het stiptheidsrapport. Zo veroorzaakte de bommelding in Namen op 17 maart 2.860 minuten vertraging. Andere incidenten met een grote impact waren onder meer aanrijdingen door personen op 28 maart in Nossegem (4.531 minuten vertraging) en op 24 maart in Mechelen-Nekkerspoel (3.086 minuten vertraging).