Een week geleden overleed de hond van sportjournalist Ruben Van Gucht als gevolg van een vergiftiging met Temic. Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vreest dat een oproep tot inlevering van Temic weinig zal uithalen.

De hond van de journalist kreeg een dosis Temic binnen toen ze van een worst at die ze tijdens een wandeling had gevonden. Dat nieuws maakte Van Gucht dinsdagochtend via Instagram bekend. ‘De dierenarts heeft nog geprobeerd om Odette te redden. Ze kreeg medicijnen om te braken maar het was te laat’, vervolledigt hij op deredactie.be.

Omdat Termic al jaren niet meer in de handel te verkrijgen is, en bovendien dodelijk is voor mens en dier, roept Van Gucht op dat het tijd is om op te staan. ‘Doe iets aan deze misdadige praktijken’, richt hij zich rechtstreeks tot Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) en zijn collega van Natuur en Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) vreest het verplicht laten inleveren van illegale producten weinig zoden aan de dijk brengt. ‘Doortrapte, zieke geesten zullen dan naar andere middelen grijpen’, stelt hij op deredactie.be. Intussen maakt hij wel werk van strengere straffen voor dierenmishandelaars.