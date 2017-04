Euthanasie bij psychisch lijden drijft een wig tussen de Belgische Broeders van Liefde en hun hoofdbestuur in Rome. Voorlopig wordt niet aangestuurd op een clash. Maar Rome laat het hier toch niet bij.

Alle psychiatrische instellingen in ons land die aangesloten zijn bij de Broeders van Liefde kregen een brief in de bus: euthanasie bij psychisch lijden is geen taboe meer in die instellingen. Er komen ...