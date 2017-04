‘Wat een onzin om kinderen rusthuis te doen betalen’

CD&V wil dat in alle gemeenten OCMW’s in eerste instantie kijken naar de kinderen om mee de onbetaalde rusthuisfactuur te betalen. ‘Wat een onzin. Het is toch niet omdat de sociale zekerheid tekortschiet dat de kinderen daarvoor moeten opdraaien’, reageert Oostends burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A).