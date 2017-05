Brits zanger Elton John getroffen door ‘zeldzame bacterie’

De Britse muzikant Elton John heeft een ‘potentieel dodelijke’ bacteriële infectie opgelopen tijdens zijn tournee. Dat laat zijn management weten.

Elton John is bezig aan een concertreeks over heel de wereld. Vorige week was hij tijdens die ‘Million Dollar Piano’-tournee in Latijns-Amerika toen hij plots ziek werd. De situatie was zo ernstig dat de zanger meteen weer naar het Verenigd Koninkrijk moest worden overgevlogen om daar te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Daar bleek dat de 70-jarige artiest geveld was door een zeldzame bacteriële infectie. Die had hij opgelopen tijdens een vlucht vanuit Chili.

‘Het medische team van Elton heeft de bacterie snel geïdentificeerd en heeft onmiddellijk ingegrepen’, klinkt het bij zijn management. ‘Verwacht wordt dat hij volledig zal herstellen. Hij heeft veel geluk gehad.’

Tour wordt in juni hervat

Elton John zelf dankt zijn fans intussen voor de steunbetuigingen en voor hun begrip. Hij excuseert zich ook dat hij een aantal concerten moet afgelasten. ‘Ik ben zo dankbaar dat ik de meest geweldige en loyale fans heb en ik wil me excuseren dat ik hen moet teleurstellen.’ Alle optredens tot en met 3 juni worden nu geannuleerd. Daarna hervat Elton John weer zijn tournee in het Amerikaanse Las Vegas. De Million Dollar Piano Tour duurt normaal nog tot mei 2018.