Al ruim drie maanden woont Barack Obama niet meer in het Witte Huis. Gisteren is de voormalige president van de Verenigde Staten voor het eerst weer in het openbaar verschenen in een panelgesprek aan de University of Chicago. Daarbij bleek nogmaals hoezeer Obama in stijl verschilt van zijn opvolger, Donald Trump. 'Wat is er nog allemaal gebeurd toen ik weg was?'