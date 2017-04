CD&V start campagne in centrumsteden

De CD&V lanceert vandaag zijn campagne in Gent voor de gemeenteraadsverkiezingen. Later volgen de andere centrumsteden. Elke stad krijgt haar eigen slogan.

‘Samen ist wijzer’, zo klinkt de slogan voor Gent. De Gentse christendemocraten hebben daarvoor ook een website en logo gelanceerd.

De bedoeling is dat Gentenaars, partijleden en experts over een aantal thema’s zoals mobiliteit en digitalisering in debat gaan. Dat moet leiden tot een verkiezingsprogramma in 2018.

‘Met een reeks toekomstateliers gaan wij samen met de Gentenaar op zoek naar wat goed gaat in Gent en wat nog beter kan’, klinkt het. ‘Wij willen leren van deskundigen, luisteren naar de Gentenaar en onze eigen ideeën aftoetsen.’

De vijf toekomstateliers zullen gaan over Toegankelijk Gent, Fier Gent, Bruisend Gent, Leefbaar Gent en Verbindend Gent.

Antwerpen

Donderdag lanceert Antwerps boegbeeld Kris Peeters een gelijkaardige campagne in Antwerpen. Daarna volgt ook Brussel en de andere centrumsteden.

Met haar campagne trekt CD&V opnieuw de kaart van verbondenheid. Denk aan de nationale slogan van eind 2015 ‘Waar een wij is, is een weg’.

Uit een peiling van onze krant en de VRT blijkt dat de N-VA, de grote concurrent van de CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen, peiling na peiling een licht dalende trend laat zien, al blijft de voorsprong op de concurrentie nog bijzonder groot.