Standard-spits Belfodil verkozen tot ‘Lion Belge’

Ishak Belfodil is de laureaat van de verkiezing van ‘Lion Belge’, de trofee die de beste speler van Arabische herkomst in de Belgische competitie bekroont. De Algerijnse spits van Standard volgt op de erelijst Anderlecht-kapitein Sofiane Hanni op. De top drie was overigens volledig Algerijns, want Hanni werd tweede en Idriss Saadi (KV Kortrijk) derde.

Belfodil kreeg de trofee maandagavond tijdens de viering uit handen van Brussels staatssecretaris Fadila Laanan. De Algerijn, al goed voor dertien doelpunten in de Jupiler Pro League, is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij de krasselende Rouches. Die staat na een rampseizoen helemaal laatste in Play-off IIB.