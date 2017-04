Het wordt koud deze week

Een regenzone verlaat dinsdagochtend geleidelijk het zuidoosten van ons land, waarop we tijdelijk overal wat droger weer krijgen met enkele opklaringen.

Vanuit de Noordzee bereiken in de loop van de voormiddag wel de eerste buien ons land, en we krijgen dan afwisselend opklaringen en wolkenpartijen met enkele voorjaarsbuien. In de loop van de namiddag wordt het in de kuststreek weer droger, met soms brede opklaringen. Het wordt wel fris, met maxima tussen 6 graden in de Ardennen tot 10 of 11 graden in de kuststreek en elders in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond en -nacht krijgen we, vooral in het noordwesten van het land, buien te verwerken. Elders blijft het meestal droog met brede opklaringen, al kan het wel flink afkoelen. De minima liggen rond -3 graden in de Ardennen, rond of net boven het vriespunt in het centrum en rond 3 of 4 graden aan de kust.

Woensdagochtend verwachten we een wisselende bewolking, met opnieuw vooral over het noordwesten buien. In de loop van de namiddag krijgen we overal voorjaarsbuien. Lokaal onweer is niet uitgesloten. ‘s Avonds neemt de buienactiviteit af en worden de opklaringen breder. De maxima klimmen niet hoger dan 10 of 11 graden in het westen en het centrum, en schommelen tussen 6 en 9 graden in de Ardennen.

Ook donderdag wordt een wisselvallige dag met voorjaarsbuien en kans op een donderslag. Met maxima tussen 6 en 11 graden blijft het fris. Vrijdag verwachten we eerst veel wolken met wat regen of enkele buien. Later overdag wordt het droger vanaf het noordwesten met ook opklaringen. De maxima klimmen in het centrum niet hoger dan 12 graden.