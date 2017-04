Weer baby in vondelingenschuif

In de vondelingenschuif in Antwerpen is afgelopen winter opnieuw een kindje in de vondelingenschuif achtergelaten. Het gaat om een meisje, ze heeft de naam Anna gekregen. De vzw Moeders voor Moeders heeft het nieuws zolang stilgehouden, om de moeder nog de kans te geven het kindje terug te halen. Maar dat is niet gebeurd.

In de vondelingenschuif in Antwerpen is afgelopen winter opnieuw een kindje in de vondelingenschuif achtergelaten. Het gaat om een meisje, ze kreeg de naam Anna. De vzw Moeders voor Moeders heeft het nieuws zo lang niet bekendgemaakt, om de moeder de kans te geven het kind terug te halen. Dat is niet gebeurd.

Het meisje was amper enkele weken, toen het in de vondelingenschuif is gelegd. Ze verkeerde in goede gezondheid. ‘Een winterkind’, noemen ze Anna bij de vzw Moeders voor Moeders en op het kabinet van de Antwerpse schepen voor Sociale zaken, Fons Duchateau (N-VA). ‘Het ging zoals altijd: de baby werd achtergelaten in de schuif waar we het meisje even later hebben gevonden. Moeders die hun kind achterlaten, kunnen hun identiteit achterlaten op een kaartje. Dat heeft deze vrouw niet gedaan’, zegt Katrien Beyers,van de vzw Moeders voor Moeders.

Zoals de traditie wil is schepen Fons Duchateau voogd van Anna. ‘Ik ben vooral blij dat Anna gezond is en bij een goed gastgezin is terechtgekomen. Ik blijf het welzijn van Anna opvolgen.’

Anna is al de tiende baby die in de vondelingenschuif in Antwerpen is achtergelaten.