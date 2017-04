Thiam blikvanger op Urban Memorial Van Damme in Luik

Nafissatou Thiam is zaterdag 6 mei de blikvanger op de Urban Memorial Van Damme in Luik. De olympische kampioene in de zevenkamp en Europees kampioene in de vijfkamp zal op de Place Saint-Lambert aan een hoogspringcompetitie deelnemen. Dat kondigde Memorial-directeur Cédric Van Branteghem maandag aan.

Thiam neemt het op tegen de beste Belgisch hoogspringsters en enkele buitenlandse atletes. Zo is ook de Oezbeekse Nadiya Dusanova, die in 2014 de Aziatische titel veroverde, present.

Voor Thiam en co er om 16u00 aan beginnen, is er om 14u00 een voorprogramma met jongens junioren. In de namiddag vanaf 13u00 kunnen kinderen van 5 tot 12 jaar proeven van de Kids Athletics, met jeugdinitiatie onder leiding van een ex-atlete en acht trainers van atletiekclub RFCL, die dit jaar zijn 125-jarig bestaan viert. Deelname is gratis en na afloop krijgen alle deelnemers een diploma als herinnering aan hun sportieve prestatie.

Het event in Luik is het eerste van vijf in de Urban Memorial Series 2017. Net als in 2016 ontvangen ook Brussel, Antwerpen, Gent en Oostende een etappe. Donderdag wordt tijdens de persconferentie van de Memorial Van Damme het volledige programma bekendgemaakt.