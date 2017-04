Louis Tobback opent de aanval op Moeskroen: “Hoopt dat BAS eindelijk ernstig besluit neemt”

In aanloop naar de match OH Leuven-Lommel United op de slotspeeldag in de play-downs van de Proximus League, die beslist over welke van de twee clubs naar de eerste amateurklasse degradeert, stelt Louis Tobback te hopen “dat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) eindelijk een ernstig besluit neemt in de affaire-Moeskroen”. “Het is tijd dat er een einde komt aan die schande die nu al drie jaar duurt”, aldus de burgemeester van Leuven.

Oud-Heverlee Leuven heeft komende vrijdag in de match tegen Lommel United minstens een punt nodig om niet voor het tweede jaar op rij te degraderen. “Het is dus zowel op de groene grasmat als op de groene tafel nog niet verloren voor OHL”, verklaart Tobback, hierbij verwijzend naar het feit dat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zowel aan Moeskroen als Antwerp geen proflicentie voor volgend seizoen gaf.

Beide clubs tekenden hiertegen beroep aan bij het BAS. Antwerp moet zijn licentiedossier op 3 mei verdedigen voor het BAS, Excel Moeskroen is twee dagen later op 5 mei aan de beurt. “Ik ga er echter vanuit dat men wel iets zal vinden om hun bizarre financiële constructies of in het geval van Moeskroen het werken met makelaars te verantwoorden”, aldus Tobback.

Leuven zal in de marge van de match van vrijdagavond extra politie inzetten. “Het is de afgelopen jaren immers al voor de derde keer dat een match tussen OHL en Lommel United moet beslissen over het lot van de ene of de andere club. De eerste keer hebben we belet dat Lommel naar eerste klasse promoveerde, vervolgens hebben we op het veld van Lommel de promotie naar eerste klasse afgedwongen en nu vrijdag zullen we uitmaken wie degradeert. We gaan er dus duidelijk niet op vooruit”, besloot Tobback.