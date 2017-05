Ex van Johnny Depp treedt naar buiten met nieuwe liefde

Amber Heard (31), die sinds januari gescheiden is van Johnny Depp, is voor het eerst in het openbaar verschenen met haar nieuwe vriend Elon Musk (45). De geruchten dat de twee iets met elkaar hebben, dateren al van een tijdje geleden, maar lijken daarmee nu bevestigd te zijn.

Vlak nadat haar relatie met Johnny Depp op de klippen was gelopen, werd Amber Heard al gespot in het gezelschap van topmodel Cara Delevingne. Er deden geruchten over een romance tussen de twee de ronde, maar het werd nooit iets officieels. Dat is het nu wel geworden wel met zakenman en Tesla-oprichter Elon Musk. Nochtans beweerden mensen uit hun entourage dat het slechts om een ‘vrijblijvende’ relatie ging, maar daar lijkt toch verandering in te zijn gekomen.

De miljardair en de actrice werden voor het eerst in de openbaarheid samen gespot in Australië, waar Heard aanwezig is voor de opnames van haar nieuwste film ‘Aquaman’. Om het helemaal zwart op wit te bevestigen, deelde ze op Instagram ook een foto van hen tweetjes die weinig aan de verbeelding overliet.