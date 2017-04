Fransen in België lusten Le Pen niet

De Fransen die in België hun stem hebben uitgebracht tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen waren duidelijk gecharmeerd door Emmanuel Macron, de partijloze leider van En Marche!.

In totaal gingen zondag 46.184 Fransen in België stemmen. Het bulk van die stemmen, 16.412 ofwel 35,5 procent, was bestemd voor Emmanuel Macron.

François Fillon, de belaagde kandidaat voor Les Républicains, strandde op een tweede plaats met 10.412 stemmen (22,5 procent), gevolgd door Jean-Luc Mélenchon die 9.431 stemmen achter zijn naam kreeg (20,4 procent).

Opvallend: Marine Le Pen, de tegenstandster van Macron in de tweede ronde, strandt in België op de vijfde plaats. De leidster van het Front National kreeg in België slechts 3.390 stemmen (7,3 procent) en moet zo zelfs de PS-kandidaat Benoit Hamon (4.409 stemmen of 9,5 procent) voor zich dulden.

Nicolas Dupont-Aignan sluit de top vijf af met 1,8 procent. Jacques Cheminade eindigde laatste van de elf kandidaten met 113 stemmen (0,2 procent).

In totaal stemden ook 168 mensen blanco.