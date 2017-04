Zo stemden de Fransen

Alle stemmen van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen zijn geteld. FN-kandidate won vooral de departementen aan de Belgische grens en die aan de Middellandse Zee, terwijl Emmanuel Macron voornamelijk in het westen won.

Emmanuel Macron, een onafhankelijke kandidaat, won de eerst ronde met 23,75 procent van de stemmen. FN-kandidaat Marine Le Pen volgt met 21,53 procent. Wie de kaart van de resultaten bekijkt, ziet dat Frankrijk geografisch verdeeld is.

Le Pen domineert traditiegetrouw in het noorden, noordoosten en zuidoosten van het land. In die gebieden, en dan vooral in rurale gebieden, haalt ze regelmatig 25 tot dertig procent.

Volgens geograaf-historicus Hervé Le Bras zijn mensen die op FN stemmen vooral diegenen die vrezen te zakken op de sociale ladder. Ook nu komen de plaatsen die donkerblauw kleuren overeen met de plaatsen waar de ongelijkheid het grootst is (vergelijk de kaart bovenaan met die van hieronder).

Leemte

Dat Macron vooral in het westen goed scoort, is niet toevallig. Daar staat de economie er beter voor. In stedelijke gebieden, waaronder Parijs, doet hij het goed. De meeste steun kreeg hij in regio’s die in 2012 voor François Hollande hebben gestemd.

Wat ook meespeelt, is dat de Fransen de traditionele partijen de rug hebben toegekeerd. Na vijf regeringsjaren is de partij van president François Hollande bijzonder impopulair geworden bij de Franse kiezer. De werkloosheid steeg met bijna 20 procent, de groei bleef achter bij de rest van Europa. Een leemte waaruit Macron als onervaren politicus ongetwijfeld voordeel heeft gehaald. De socialistische presidentskandidaat Benoît Hamon kreeg een zware afstraffing.

François Fillon van Les Républicains strandde op de derde plaats met een score van 19,94 procent. In zijn thuisdepartement van Sarthe scoort hij met 28,6 procent veel beter dan zijn nationale gemiddelde. Jean-Luc Mélenchon volgt na Fillon met 19,62 procent van de stemmen. Veel PS-kiezers hebben voor hem gestemd, bijvoorbeeld in Ariège, traditioneel een bolwerk van de socialisten. In Seine-Saint-Denis, waar radicaal-links al lang sterk staat, komt Mélenchon zelfs boven Macron uit.

Breuklijn

Met de uitslag lijkt Frankrijk op een erg verdeeld land. Een deel van de Fransen smeekt om een betere culturele en economische bescherming om de Franse identiteit en het sociaal model te beschermen; een ander deel kijkt optimistisch en vol zelfvertrouwen naar de wereld. Binnen twee weken kiezen de Fransen in welk land ze willen wonen: dat van president Le Pen of dat van president Macron.