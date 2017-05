Een groepje Kortrijkse jongeren is er in geslaagd om hun filmpje wereldwijd viraal te laten gaan. Op de video is te zien hoe ze een vriend in de lucht houden om hem met zijn hoofd te laten koppen op een boksbal op de kermis. Hun stunt is intussen al meer dan 1,7 miljoen keer bekeken op Facebook.

De jongens waren afgelopen zaterdag op de Paasfoor in Kortrijk toen ze het filmpje maakten. 'We wouden het eens op een andere manier proberen', vertelt één van de jongens aan VTM NIEUWS, 'en het resultaat was niet slecht!'

Zoals uit het filmpje blijkt, vonden ze hun bokstactiek zo hilarisch dat ze het filmpje op Facebook plaatsten. Plots zagen ze dat de bekende Facebookpagina SPORTbible (met meer dan 10 miljoen likes) hun video ook had gedeeld. In een mum van tijd ging hun filmpje viraal.

Hoe het met het hoofd van de bokser gaat? 'Dat valt goed mee. Hij had geen pijn en heeft er niets aan overgehouden', lacht zijn broer.