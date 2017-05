Naaktfoto’s gelekt van actrice Carice Van Houten

De Nederlandse actrice Carice Van Houten, onder andere bekend van ‘Game of Thrones’ en ‘Zwartboek’, is het slachtoffer geworden The Fappening, een groep hackers die naaktfoto’s van bekende vrouwen op het internet publiceert.

De hackers kregen privéfoto’s te pakken van de 40-jarige Carice Van Houten waarop ze samen met haar vriend en acteur Guy Pearce te zien is. Het zou gaan om beelden van de naakte actrice in bed, in de zetel en in bad van toen ze zwanger was van haar zoontje Monte. Dat jongetje werd eind augustus geboren, dus de kiekjes zijn vrij recent. Pearce zou dan weer te zien zijn in een still van een videogesprek.

Het management van de actrice wenst niet te reageren op de berichten. Het is niet duidelijk of ze aangifte zal doen van de diefstal.

Hoewel de actrice geen naaktscènes schuwt, is ze wel heel erg beschermend over haar privéleven en haalt ze vaak uit naar paparazzi die haar staan op te wachten. Zo wil ze ook niet dat er foto’s van haar zoontje verschijnen in de media.

Het is niet de eerste keer dat het hackerscollectief The Fappening bekende actrices viseert. Eerder al werden ook Miley Cyrus en Kate Hudson slachtoffer van diezelfde groep en kwamen ook naaktfoto’s van hen online te staan.

In 2014 kwam het collectief voor het eerst in de media toen ze intieme foto’s van de iClouds van Jennifer Lawrence en Kate Upton hadden gehaald. Daarvoor werden ze later ook veroordeeld.