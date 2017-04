Annemans: ‘Winnen wordt even moeilijk voor Le Pen als voor Trump’

Het wordt voor FN-kandidate Marine Le Pen even moeilijk de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen te winnen als het was voor Donald Trump om de verkiezingen in de Verenigde Staten te winnen. Dat zegt Gerolf Annemans (Vlaams Belang), die in het Europees Parlement in dezelfde fractie als Le Pen zetelt.

Het duel tussen Emmanuel Macron en Le Pen is volgens Annemans ‘het allerbeste voor het politieke debat’.

‘Macron zwetst uit zijn nek’, verklaarde Annemans in De Ochtend op Radio 1. ‘Zijn enige programmapunt is: kies voor mij en tegen Le Pen. Als Macron de keuze maakt zich te laten toejuichen door het hele regime en zich aanbiedt als de kandidaat voor iedereen, dan wordt het debat nog helderder’, meent Annemans. ‘Macron staat voor het bestendigen van het regime dat veel Fransen in alle opzichten willen veranderen en Marine Le Pen staat voor die verandering’.