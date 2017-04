Queen Cersei spreekt zich uit over ‘verschrikkelijke’ behandeling van vluchtelingen

Haar personage in Game of Thrones mag dan nog zo hard zijn, de Britse actrice Lena Heady heeft het hart wel op de juiste plaats. En dat bloedt als ze ziet hoe Europa er nog altijd niet in slaagt om een vluchtelingenprogramma op poten te zetten. ‘Het is verschrikkelijk dat ze na de lange tocht die ze hebben afgelegd hier met wantrouwen en angst worden ontvangen.’

Heady, best gekend voor haar rol als Cersei Lannister in Game of Thrones, spreekt zich uit over de vluchtelingenproblematiek naar aanleiding van haar nieuwe film The Flood, over vluchtelingen die naar Groot-Brittannië komen. Voor die rol bezocht ze een aantal vluchtelingenkampen.

‘Ik begrijp dat er veiligheidsproblemen zijn, en dat de overheid de mensen wil screenen, maar het zou allemaal zoveel menselijker en met iets meer medeleven kunnen gebeuren’, aldus Heady in The Guardian. ‘Het is verschrikkelijk dat vluchtelingen na de lange tocht die ze hebben afgelegd hier met wantrouwen en angst worden ontvangen.’

‘Ik weet dat het een crisis is op zoveel verschillende niveaus, maar we zijn uit het oog verloren dat het niet zomaar een ‘probleem’ betreft, maar andere personen. En die zijn we allemaal aan het ontmenselijken’, aldus Heady, die hoopt dat films en documentaire over het onderwerp zullen helpen om onze ogen te openen, en debat zullen uitlokken.

‘Als we ons denken niet gaan aanpassen, en deze mensen beschouwen zoals wie ze waren voor ze verplicht werden hun landen te verlaten - mensen met een diploma, familiewaarden, met carrières en huizen - dan komen we in de problemen. We creëren woede, dat kan je nu al voelen.’