Geen enkele Amerikaan was langer in de ruimte dan Peggy Whitson

De Amerikaanse astronaute Peggy Whitson heeft maandag om 07.27 uur Belgische tijd, tijdens haar derde ruimtemissie, het duurrecord van haar land in de ruimte op haar naam gezet. Dit heeft het Amerikaanse ruimtevaatbureau NASA getwitterd.

Aan boord van het Internationaal Ruimtestation ISS, waar ze nu opnieuw gezagvoerster is, verbrak Whitson het Amerikaanse cumulatieve verblijfsrecord van 534 dagen dat op naam stond van Jeffrey Williams die zelf in 2009 met Frank De Winne in de spacemeccano heeft geleefd en gewerkt.

De astronaute keert normaal in september naar de Aarde terug, die ze dan in totaal 666 dagen zal hebben verlaten. Volgens de Amerikaanse omroep ABC hoopt ze niet al te lang recordhoudster te zijn. ‘Ik ben hier niet voor het record’, zei ze eerder deze maand. ‘Ik ben hier om aan wetenschap te doen’.

In 2008 werd Whitson de eerste vrouw om het gezag te voeren over het ISS. Tevens is ze met 56 jaar de oudste vrouw ooit in de ruimte, en met acht ruimtwandelingen de meeste voor een vrouw.

Zij ontvangt maandag een telefoontje met gelukwensen vanwege president Donald Trump.