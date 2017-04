Nederlandse sterrenkundige en tv-persoonlijkheid Chriet Titulaer overleden

De Nederlandse sterrenkundige, wetenschapper en tv-persoonlijkheid Chriet Titulaer is dit weekend overleden. Dat hebben familieleden zondagavond bevestigd aan de krant De Limburger. Hij is 73 jaar geworden.

Titulaer, geboren in het Limburgse Hout-Blerick, was tussen 1969 en 1990 veel op televisie te zien. Hij begon zijn televisiecarrière als presentator en commentator van historische gebeurtenissen als de maanlanding in 1969 en de lancering van de Spaceshuttle Columbia in 1981.

In de jaren tachtig werd hij nog bekender met zijn wetenschappelijke programma TROS Wondere Wereld. Ook was hij medeoprichter van projecten als het Huis van de Toekomst en het Kantoor van de Toekomst.

In de jaren negentig verkocht hij zijn mediaproductiebedrijf, omdat zijn gezondheid achteruitging.