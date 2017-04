Tsjechische ex-international Frantisek Rajtoral berooft zich van het leven

De Tsjechische ex-international Frantisek Rajtoral is dit weekeind dood aangetroffen in zijn huis in Turkije. Dat deelde zijn Turkse club Gaziantepspor zondag mee. Volgens clubvoorzitter Ibrahim Kizil heeft de 31-jarige voetballer zich thuis verhangen. Hij voegde eraan toe dat de club niet op de hoogte was van enige psychische problemen.

De rechterflankspeler speelde sinds dit seizoen voor Gaziantepspor, zestiende en op twee na laatste in de Turkse Süper Lig. Voordien verdedigde hij in Tsjechië de kleuren van zijn jeugdclub Pribram (2004-2005), Banik Ostrava (2005-2009) en Viktoria Plzen (2009-2016), dat hem in 2014 aan het Duitse Hannover uitleende. Van 2012 tot 2014 was hij veertien keer Tsjechisch international. In 2012 nam hij met zijn land deel aan het EK in Polen en Oekraïne.