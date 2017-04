Macron op weg naar Elysée

De Fransen hebben op 7 mei de keuze tussen een pro-Europese en een nationalistische toekomst. Marine Le Pen staat voor een quasi onmogelijke opdracht.

Emmanuel Macron, die nooit eerder verkozen werd, haalde gisteren overtuigend de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen (ruim 23 procent). Over twee weken mag hij het opnemen tegen Marine Le Pen, de voorzitster van het extreemrechtse Front National, die net als haar vader in 2002 de tweede ronde haalt. Maar in vergelijking met de peilingen van de voorbije maanden viel haar resultaat (rond de 22 procent) enigszins tegen – vooral omdat de migratiecrisis en de serie jihadistische aanslagen in Frankrijk in haar voordeel speelden.

De Fransen hebben over twee weken de keuze tussen twee diametraal tegenovergestelde maatschappijbeelden. Le Pen belooft de Franse soevereiniteit te herstellen tegen de globalisering en Europa, terwijl de 39-jarige Macron pleit voor een Frankrijk dat optimistisch en vol zelfvertrouwen naar de wereld en de EU kijkt: ‘Ik wil de stem zijn van de hoop voor ons land en voor Europa’, zei hij in zijn speech.

Diepe crisis

De PS en Les Républicains, de twee traditionele partijen, konden zich niet kwalificeren voor de tweede ronde – een primeur in de Vijfde Republiek – en maken een diepe crisis door. Hun kopstukken riepen wel op om – net als in 2002 – een republikeins front te vormen tegen de FN-kandidate. Alleen de radicaal-linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon, die een uitstekend resultaat behaalde maar slechts vierde eindigde, weigerde zijn steun te betuigen aan Macron.

Zonder ongelukken ligt de weg voor Macron naar het Elysée open. Volgens een peiling die gisteren gehouden werd, zou hij het op 7 mei halen van Le Pen met 62 tegen 38 procent.

Parlementsverkiezingen

In zijn speech zei de links-liberale Macron nog dat hij een ‘enorme vreugde’ voelt en vastbesloten is om de komende twee weken zo veel mogelijk Fransen te verenigen: ‘Ik wil over twee weken de president zijn van alle Fransen, van de patriotten tegen de nationalisten.’ Hij wil vanaf vandaag ook beginnen te werken aan de vorming van een meerderheid in het parlement – in juni vinden er parlementsverkiezingen plaats.

Ondanks het feit dat Le Pen erin slaagde om door te stoten naar de tweede ronde, lieten de Europese leiders snel hun opluchting blijken. Macron was de meest pro-Europese van de elf kandidaten. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker feliciteerde Macron gisterenavond nog met zijn zege. De woordvoerder van de Duitse regering liet via Twitter weten dat het ‘goed is dat Macron geslaagd is met zijn beleid voor een sterke EU en een sociale markteconomie’. Guy Verhofstadt, de fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement, doet er alles aan om Macron te overtuigen zijn beweging En Marche! aan te sluiten bij de liberale fractie.