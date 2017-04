Marine Le Pen treedt in deze zondagavond in de voetsporen van haar vader: ze haalt de tweede ronde van de presidentverkiezingen. In haar overwinningsspeech roept ze op om ‘het Franse volk te bevrijden’. ‘Want het essentiële staat op het spel: het overleven van Frankrijk.’

‘De eerste etappe naar het Elysée is genomen’, sprak een glunderende Le Pen haar kiezers toe op het partijhoofdkwartier. Ze wou hen eerst en vooral bedanken voor dat ‘historische resultaat’ en voor ‘die enorme verantwoordelijkheid die ik heb gekregen: de verdediging van Frankrijk.’

‘Het is geen enkele Fransman ontgaan dat het bestaande systeem het grote debat probeert te verstikken. Maar dat grote debat zal nu plaatsvinden. De Fransen kunnen nu hun kans grijpen en hebben de keuze tussen de totale ongeregeldheid of een Frankrijk dat zijn grenzen, zijn koopkracht,... beschermt.’

Le Pen benadrukte vooral dat zij de enige is die een echte verandering voorstaat en voor ‘een andere politiek met andere gezichten’ zal zorgen. ‘Het is tijd is om het Franse volk te bevrijden. Ja, ík ben de kandidaat van het volk. En ik roep alle landgenoten op om voor mij te stemmen. Want het allerbelangrijkste staat op het spel: het overleven van Frankrijk.’