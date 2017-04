Fillon roept op om te stemmen voor Macron

De centrumrechtse kandidaat François Fillon heeft zijn nederlaag toegegeven. En hij geeft ook stemadvies: ‘Door de dreiging van het FN is er geen andere keuze: ik zal stemmen voor Emmanuel Macron’.

François Fillon, de kandidaat van Les Républicains, strandt op de derde plaats in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Volgens de eerste resultaten behaalde hij 19,5 procent van de stemmen.

'De obstakels op mijn pad waren te talrijk en te wreed', sprak Fillon zijn ontgoocheling uit. 'En wat de vraag naar verantwoordelijkheid betreft. Deze nederlaag is de mijne. En ik zal dan ook de enige zijn om ze te dragen.'

Hij probeerde zich wel wat te herpakken door vooruit te kijken naar de parlementsverkiezingen die eraan zitten te komen in juni. Hij bedankte daarom zijn kiezers en riep hen op 'om bij die parlementsverkiezingen de centrumrechtse stem te laten horen en niet te verspreiden, want Frankrijk heeft jullie nodig'.

'Opgeven is niets voor mij', ging hij verder. 'Zeker niet met de dreiging vavn het Front National.' Volgens Fillon is er 'dan ook geen andere keuze dan te stemmen voor Emmanuel Macron in de tweede ronde.'