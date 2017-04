Tennismeisjes stunten en kloppen Rusland in barrages Fed Cup

Het Belgische Fed Cup-team promoveert naar Wereldgroep I. In een barrageduel werd Rusland in Moskou met 2-3 verslagen. Elise Mertens en An-Sophie Mestach bezorgden België zondag het beslissende punt door Daria Kasatkina en Elena Vesnina in het dubbelspel met 6-1 en 7-6 (7/2) te verslaan.

De 21-jarige Mertens en de 23-jarige Mestach, vorig jaar samen winnaar van het WTA-toernooi van Auckland, begonnen als underdog tegen Vesnina en Kasatkina, de nummers 5 en 85 op de wereldranking. Zelf zijn Mertens en Mestach pas 81e en 126e op de dubbelranking. Het Belgische duo nam evenwel snel de bovenhand en won vlot de eerste set. In de tweede namen ze ook een break voorsprong, maar bij 5-4 gaven ze op de eigen opslag drie wedstrijdpunten uit handen. In de tiebreak maakten ze het toch nog af. Na 1 uur en 24 minuten was de zege een feit.