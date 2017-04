Manchester United makkelijk voorbij Burnley

Burnley heeft Manchester United zondag op de 34e speeldag in de Premier League weinig in de weg kunnen leggen. ManU won na goals van Martial en Rooney eenvoudig met 0-2. Marouane Fellaini stond de hele match tussen de lijnen bij het team uit Manchester, terwijl Steven Defour bij Burnley op de bank bleef.

United (63 punten) staat in de stand vijfde, op een punt van stadgenoot City en drie van Liverpool op de derde stek. Burnley (36 punten) is vijftiende. Manchester United plaatste zich afgelopen donderdag nog ten koste van Anderlecht voor de halve finales van de Europa League. ManU klopte paars-wit pas na verlengingen met 2-1, nadat na negentig minuten - net zoals in de heenmatch in Brussel - de stand 1-1 was.