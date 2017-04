Driesje does it again for Napoli, this time with a header! #SassuoloNapoli LIVE on Eleven Sports 1! pic.twitter.com/F5MLaRV9sv

Op de 33e speeldag in de Italiaanse Serie A moest Napoli op bezoek bij Sassuolo. Voor rust konden de bezoekers geen gaatje vinden in de thuisdefensie maar het was toch weer Dries Mertens die de score opende. Met het hoofd, zowaar... Helaas voor hem leverde het niet meer op dan een punt want het werd uiteindelijk nog 2-2.

Dries Mertens kreeg na een snelle tegenstoot de bal van Callejon panklaar op het hoofd en via het been van een verdediger scoorde de Rode Duivel al zijn 22e competitiegoal. Een ongewone goal voor de pocketspits (1 meter 69) die daar dan ook erg blij mee was.

Lang konden de bezoekers niet van die voorsprong genieten want amper vijf minuten later stond het weer gelijk. Mertens trapte een vrije trap nog op de kruising en het zag er erg slecht uit toen Mazzitelli tien minuten voor affluiten de 2-1 scoorde. Milik wist in het slot echter nog een punt te redden. In de extra tijd claimde Mertens nog (terecht) voor handspel van Cannavaro maar daar wilde de ref niet van weten.

In de stand blijft Napoli voorlopig derde, op één puntje van AS Roma en al negen punten van leider Juventus maar die beide toppers spelen later nog tegen respectievelijk Pescara en Genoa.