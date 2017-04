De vier kandidaten die kans maken om door te stoten naar de tweede, beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen hebben alvast kun stem uitgebracht. Emmanuel Macron deed dat samen met zijn vrouw Brigitte in het mondaine Le Touquet aan de Opaalkust, in het noordwesten van Frankrijk. De extreemrechtse Marine Le Pen deponeerde haar stembiljet in een urne in Henin-Beaumont, een vroeger mijnstadje in het noorden van Frankrijk dat een bolwerk is van het Front National. De rechtse kandidaat François Fillon en de radicaal-linkse Jean-Luc Melenchon deden dat allebei in Parijs.