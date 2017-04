Barcelona laat Neymar dan toch uit selectie voor Clasico tegen Real Madrid

De Braziliaanse vedette Neymar zal zondagavond (20u45) definitief niet in actie komen in de Clasico op het veld van aartsrivaal Real Madrid. Dat hebben de Catalanen zondagmorgen bevestigd op de clubwebsite. Barça probeerde de geschorste Neymar alsnog speelgerechtigd te krijgen voor de topper en was zelfs naar het Spaanse Sporttribunaal TAD getrokken, maar de sportrechtbank kwam niet tijdig tot een verdict en daarom besliste Barcelona om Neymar niet in de wedstrijdselectie op te nemen.