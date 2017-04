Verhofstadt noemt Theresa May een politieke opportunist

Door nieuwe verkiezingen hoopt de Britse premier Theresa May een steviger mandaat te krijgen voor Brexit-onderhandelingen. Maar Guy Verhofstadt moet haar ontgoochelen. ‘De verkiezingsuitslag van 8 juni is van geen tel voor Brussel.’

Guy Verhofstadt, die als lid van het Europees Parlement een sleutelrol zal spelen bij de Brexit-onderhandelingen, schrijft in een opiniestuk voor The Guardian dat de beslissing van de Britse premier Theresa May om vervroegde verkiezingen uit te schrijven eerder ingegeven werd door het partijbelang dan het nationale belang.

Hij noemt het ‘een poging tot machtsgreep door de Conservatieve partij, die van de chaos bij Labour wil gebruikmaken om de volgende vijf jaar regeringsmacht veilig te stellen, voor de realiteit van Brexit waarheid wordt’. Normaal gezien zouden de Britten pas over drie jaar opnieuw gaan stemmen.

Volgens Verhofstadt, die het Britse scenario vergelijkt met een kunstwerk van de Belgische surrealist René Magritte, zullen meer Tories in het Lagerhuis helemaal geen invloed hebben op de positie van de Britse premier bij die discussies.

‘Die theorie is onzinnig. We kunnen enkel vaststellen dat heel wat Britse politici en media nog niet volledig begrijpen hoe artikel 50 in de praktijk zal werken. Een grotere meerderheid in het Lagerhuis zal Theresa May in staat stellen een beter Brexit-akkoord te sluiten? Voor diegenen die in Brussel rond de tafel zitten, is de verkiezingsuitslag van geen belang.’