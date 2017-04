May kan volgens laatste peiling helft kiezers overtuigen

De Conservatieve partij van de Britse premier Theresa May lijkt op weg naar een verpletterende verkiezingsoverwinning in juni. In een peiling die zondag wordt gepubliceerd in The Sunday Mirror zou ze vijftig procent van de stemmen halen.

Volgens peilingbureau ComRes, dat de bevraging uitvoerde in opdracht van The Sunday Mirror, is het de eerste keer sinds januari 1951 dat de Conservatieven de symbolische drempel van vijftig procent bereiken.

De Tories, zoals ze ook genoemd worden, winnen vier procentpunten vergeleken met vorige week. Labour blijft op 25 procent en ook de Liberal Democrats blijven stabiel met elf procent.

Als May en haar partij bij de vervroegde parlementsverkiezingen van juni echt zo hoog scoren, verliest Labour van Jeremy Corbyn minstens 90 parlementszetels. De politica zou ook het record verbreken van voormalig Labour-premier Tony Blair, die 418 van de 650 parlementszetels veroverde in 1997.

In andere peilingen van dit weekend scoren de Conservatieven iets minder hoog, gaande van 40 tot 48 procent, terwijl Labour het iets beter doet met een score tussen 25 en 29 procent.

May kondigde dinsdag onverwacht vervroegde verkiezingen aan voor 8 juni. Ze hoopt op een overwinning voor haar partij, om zo sterker te staan bij de onderhandelingen over de Brexit.