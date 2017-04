Union blijft de Belgische voetballiefhebber verbazen in Play-off 2: de Brusselaars wonnen op het veld van Sint-Truiden al hun derde wedstrijd van de nacompetitie. STVV was nochtans de betere ploeg in de eerste helft, maar voormalige Kanarie Mohammed Aoulad scoorde halverwege de tweede helft met een prinsheerlijke omhaal het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Union wordt zo weer alleen leider in groep A met tien punten, STVV blijft tweede.