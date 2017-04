American Airlines schorst medewerker na incident op vliegtuig

Er zijn opnieuw een video opgedoken van een incident tussen een passagier en het personeel van een vliegtuigmaatschappij. Dit keer gaat het om American Airlines. De bedreigingen vliegen in het rond nadat een steward een moeder met twee kinderen zou hebben geslagen nadat hij haar kinderwagen met gewelgd heeft weggenomen. De maatschappij verklaarde ‘teleurgesteld te zijn en heeft de medewerker geschorst.

De beelden werden vrijdagnamiddag gefilmd door een passagier op American Airlinesvlucht 591 van San Francisco naar Dallas. Op de video staat een moeder van twee kinderen hartverscheurend te huilen, terwijl ze naar haar kinderwagen vraagt. ‘Ik ga hier niet zitten kijken terwijl dit gebeurt’, zegt een man buiten beeld, die rechtstaat en de naam van de steward die vrouw zou hebben geslagen,vraagt.

Na een poosje gaat de man terug om de steward met zijn gedrag te confronteren. ‘Probeer dat bij mij en ik sla je buiten westen’, dreigt hij, maar dat gooit enkel olie op het vuur. ‘Bemoei je er niet mee’, repliceert de steward. En dan daagt hij de passagier uit: ‘Sla me, sla me! Kom maar af, je weet niet waarover dit gaat. Je kent het verhaal niet.’

Passagier Surain Adyanthaya heeft het voorval gefilmd en de beelden op Facebook gepost, waar ze al honderdduizenden keren werden bekeken. ‘Een steward pakte een kinderwagen hardhandig af van een vrouw met een baby op haar arm’, schreef Adyanthaya bij de video. ‘Hij sloeg haar en miste de baby op een haar na.’

Luchtvaartmaatschappij American Airlines uitte haar teleurstelling in een persbericht en belooft dat de zaak zal worden onderzocht. ‘Wat we hebben gezien in deze video strookt niet met onze waarden en hoe we zorgen voor onze klanten. Nadat ze ervoor heeft gekozen om een andere vlucht te nemen, hebben we extra voor deze vrouw en haar familie gezorgd en een upgrade naar eerste klasse aangeboden.’

De steward is geschorst in afwachting van de resultaten van het interne onderzoek.

De beelden van het incident stelt de Amerikaanse luchtvaartindustrie voor een tweede keer in enkele weken in een slecht daglicht, nadat beelden opdoken van een passagier die hardhandig uit een vliegtuig van United Airlines werd gezet.