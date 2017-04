Zo vullen Kate en William een avondje thuis in

De Britse prins William en zijn vrouw Kate Middleton, die eind deze maand hun zesde huwelijsverjaardag vieren, genieten van quality time in hun sofa. In een interview met BBC Radio 1, naar aanleiding van hun nieuwe Heads Together campagne, vertelden ze wat ze dan zoal uitspoken.

De twee kijken graag naar series. Prins william is naar eigen zeggen dol op Homeland, maar ook Game of Thrones valt in de smaak. Als ze dan in de zetel zitten, durven ze wel eens eten te bestellen bij de Indiër of Chinees. Kate laat weten dat ze graag pittige gerechten met curry lust, maar dat William zijn maag er niet zo goed tegen kan.

Het zijn net gewone mensen, niet? Al laten ze hun eten wel niet aan de voordeur van het paleis bezorgen. De twee hebben iemand in dienst die de maaltijden in hun plaats gaat afhalen.

Verder vertelt het koppel dat ze evenzeer van een avondje uit houden. Ze willen graag het Glastonbury -festival bezoeken, maar het is er gewoon nog niet van gekomen. Al relativeert Prins William: ‘Ik ben onlangs genoeg in de problemen gekomen met mijn danskunsten. Het lijkt me verstandig om dat niet meer te doen.’

Daarmee refereerde hij naar zijn danspasjes in een Zwitserse nachtclub die de wereld rondgingen en bestempeld werd als dad dancing, een soort houterige dans waarbij de armen onhandig op en neer gaan.

Het laatste concert dat ze samen zagen, was er een van Coldplay.

Het is niet de eerste keer dat Kate en William openlijk over hun privéleven praten in het kader van Heads Together, een organisatie die de mentale gezondheid van jongeren wil verbeteren. Eerder deze week praatten ze al over het ouderschap.