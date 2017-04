Doorbraak in mysterieuze moord op vrouw die na avondles 12 messteken kreeg

De echtgenoot van de vrouw is vrijdagavond onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat is zaterdag vernomen van de procureur des Konings van Doornik-Bergen. Hij ontkent wel de feiten die hem ten laste worden gelegd.

De man werd vrijdag lang ondervraagd door de federale gerechtelijke politie en door de onderzoeksrechter. Dat leverde voldoende aanwijzingen op om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen, aldus Christian Henry, procureur des Konings van Doornik-Bergen. Hij zit opgesloten in de gevangenis van Doornik.

Carmen Garcia Ortega werd op dinsdagavond 10 januari door een buurtbewoonster gevonden in Komen (Henegouwen). Ze lag in een plas bloed op het voetpad naast haar opvallende donkerkleurige BMW Z3 cabrio. De vrouw was op weg van de avondschool naar huis, toen ze werd aangevallen. Het wapen werd nog niet teruggevonden.

Opvallend was dat een van de banden van haar BMW was lek gestoken door de dader. Hij wist dus duidelijk met welke wagen ze reed en wilde op die manier wellicht vermijden dat ze zou vluchten. Volgens de onderzoekers moet de dader uitzinnig van woede zijn geweest. Anders had hij niet twaalf keer gestoken.

Haar man, met wie ze vijftien jaar getrouwd was, werd toen na een marathonverhoor van vijftien uur vrijgelaten. Hij kende het best haar tijdsbesteding, maar ontkende toen ook al iets met de feiten te maken hebben gehad en bleek een waterdicht alibi te hebben voor die avond. Dat laatste blijkt nu dus niet meer zo te zijn.