De Vlaamse regering behoudt het voorrecht om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de (verstrengde) Brusselse geluidsnormen het belangenconflict in te roepen, zodat de procedure wordt geschorst. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laten weten.

Zaterdag loopt het tweede belangenconflict in verband met de Brusselse geluidsnormen af. Donderdag besliste de Brusselse regering om de strengere geluidsnormen vanaf zaterdag toe te passen, maar de inning van de boetes zou wegens procedureredenen nog anderhalf tot twee jaar kunnen duren. Die tijd moet de ruimte bieden om tot een structurele oplossing te komen.

Minister Weyts zegt tevreden te zijn met dit signaal van de Brusselse regering de kwestie niet zo hard te willen spelen en open te staan voor dialoog. ‘Wij staan ook open voor dialoog. De Vlaamse regering behoudt zich echter het recht voor om een belangenconflict in te roepen vanaf het moment dat de eerste kennisgeving van een inbreuk in de bus valt van een luchtvaartbedrijf. Vanaf dat moment moeten de bedrijven die boete provisioneren en gaan die zich dan grote zorgen maken. Op dat moment is de Vlaamse regering genoodzaakt om het belangenconflict in te roepen: we kunnen de jobs van Vlamingen én Franstaligen niet op het spel laten zetten.’

Gatz roept op tot ‘terughoudendheid met politieke verklaringen’

Vlaams minister Sven Gatz (Open VLD), bevoegd voor Brussel, roept op tot ‘terughoudendheid’ in het politieke debat rond de Brusselse geluidsnormen. Hij reageert daarmee op de uitspraak van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Volgens Gatz kloppen de uitspraken van zijn collega Weyts wel, namelijk dat de Vlaamse regering heeft afgesproken om bij de eerste kennisgeving van een overtreding van de Brusselse geluidsnormen het belangenconflict uit te roepen, maar ‘is het niet goed’ om nu te communiceren ‘over wat over enkele weken of maanden kan of zal gebeuren’.

Het is nu van alle belang om ‘naar een sereen klimaat te streven’, zegt Gatz. ‘Het is nu beter om terughoudend te zijn met politieke verklaringen.’