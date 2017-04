De Crem krijgt kritiek voor islam-uitspraken

‘Ik geloof niet in een Europese islam. Het lijkt me nog altijd enorm moeilijk om de islam te laten sporen met westerse waarden.’ Die forse uitspraken in De Standaard leveren CD&V’er Pieter De Crem een pak kritiek op, vooral van zijn jonge (allochtone) partijgenoten.

‘Er zijn genoeg moslims die het ongelijk van Pieter De Crem dagelijks bewijzen.’ Sammy Mahdi, voorzitter van Jong CD&V, is niet opgezet met de uitspraken van zijn partijgenoot.

In een interview met De Standaard neemt de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel forse woorden in de mond over de plaats van de islam in onze samenleving. ‘Je kunt de beste intenties hebben, maar ik zie dat er in veel Belgische moskeeën nog altijd haatpredikers actief zijn. Dat er in naam van de islam nog altijd aanslagen worden gepleegd. Ik was compleet geschokt door wat er in Zweden en Egypte is gebeurd. Wat men ook mag zeggen, het lijkt me nog altijd enorm moeilijk om de islam te laten sporen met de westerse waarden zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen, de vrijheid van godsdienst, enzovoort. Ik geloof niet in een Europese islam.’

‘Het is aan moslims om mijn ongelijk te bewijzen’, voegt hij daaraan toe. ‘Maar ik ben daar sceptisch over.’

'Persoonlijke mening'

Politcoloog Mahdi uitte zijn irritatie op Twitter. Hij leest vooral electoraal tromgeroffel in de uitspraken. En wijst ook naar goede voorbeelden binnen zijn partij.

Genoeg moslims die ongelijk De Crem dagelijks bewijzen. Moet ze natuurlijk ook willen zien. In aanloop nr verkiezingen blijkbaar moeilijker? pic.twitter.com/BOBZzLMx2O — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) 22 april 2017

Gelukkig ook positieve geluiden te horen. @NahimaLanjri hoopvol, ambitieus en constructief over armoedebeleid. ?? pic.twitter.com/BHP6NpK78H — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) 22 april 2017

Collega-Jong CD&V’er Orry Van de Wauwer treedt zijn voorzitter bij. Volgens hem waren de uitspraken van De Crem volledig ten persoonlijke titel. ‘Hoe kan De Crem nu een positieve houding van moslims verwachten als terreur wordt veralgemeend naar hen’, vraagt Van de Wauwer zich ook af.

Voor de duidelijkheid: @cdenv gelooft i/e Europese islam, waarbij geloof & westerse waarden overeenkomen. De Crem gelooft hier niet in. — Orry Van de Wauwer (@orry_vdw) 22 april 2017

Ook andere CD&V’ers roeren zich

Mahdi en Van de Wauwer weten zich ook gesteund door andere partijgenoten. De Gentse CD&V’er Veli Yüksel hekelt de forse uitspraken van De Crem en haalt ook uit naar Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. Die zegt in Het Laatste Nieuws dat ‘onze manier van leven zonder enige twijfel superieur is aan alle andere in de wereld’. ‘Voor sommigen is het een taboe om voor die superioriteit op te komen .We praten sommige achterlijke gebruiken goed met een misplaatst gevoel voor tolerantie en relativering. De radicale islam is niet het nieuwe normaal’, aldus Rutten.

Wedstrijdje om ter flinkst, vandaag in kranten. Veel gekanker maar ik lees weinig of geen oplossingen voor de samenlevingsproblemen #ds #hln — Veli Yüksel (@veliyuksel) 22 april 2017

Ook Youssef Kobo heeft kritiek. Hij lijkt op dezelfde lijn als Mahdi te zitten.

Ik lees drie weekendinterviews met politici, alle drie gaan ze over wat voor een bedreiging moslims wel niet zijn 1/ — Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) 22 april 2017

Al een geluk dat er een nieuwe jonge generatie opstaat die wel elke dag wilt werk maken v/e open pluralistische samenleving 2/ — Youssef Kobo (@Youssef_Kobo) 22 april 2017

Maar niet alleen allochtone CD&V-politici of Jong CD&V’ers verslikten zich in het interview met De Crem. Cas Mudde, een gerespecteerd specialist populisme en politicoloog aan de School for Public and International Affairs in Georgia, noemt de uitspraken ‘stuitend’.

Stuitend, zelfs voor De Crem. De Orbanisering van Europees "centrum" rechts zet zich voort. https://t.co/Hkm5svpnD8 — Cas Mudde ?? (@CasMudde) 22 april 2017

Partijvoorzitter Wouter Beke heeft zich nog niet gemengd in het debat.